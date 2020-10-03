شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يشارك جمهوره صورا من تكريمه فى لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا من تكريمه الجمعة في لبنان، معلقا عليها :" تكريمى اليوم في لبنان على أعمالى فى 2020"، وذلك بعد أحياء حفلا غنائيا الخميس مع صديقه مطرب المهرجانات حسن شاكوش.



عمر كمال عبر انستجرام

وأحيا عمر كمال وحسن شاكوش، حفلا فنيا في لبنان، الخميس، وسط تفاعل كبير من الجمهور اللبناني، وقد قدم الإثنين العديد من الإغنيات مثل "بنت الجيران".



الفنان عمر كمال

من ناحية أخرى، طرح المطرب عمر كمال، برومو ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد والراقصة جوهرة، بعنوان "أصلى ولا صينى"، ونشر كمال مقطع الفيديو لأغنيته الجديدة عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب قبل عدة ساعات ليحصد 12 ألف مشاهدة فقط، لافتًا إلى اقتراب طرح الأغنية الجديدة دون الإشارة لموعد محدد.

الأغنية كان مقررا طرحها فى عيد الأضحى الماضى، وهى من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد الهادى، وتقول كلمات أغنية "أصلى ولا صينى": "غمزاتك حلوه موت.. وخدودك زى التوت.. مضروب على زبادى.. تمك عسل منقوط.. على القلب عطول بيفوت يا أحلى من حياتى.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين مصرى ولا لبنانى.. شو عملتى فيا شغلتينى شغلتى حالى وسنينى.. أسرتينى هبلتينى ومعفرته قلبى وعينى.. عقلى طار يا جامدة.. نار ليل نهار بفكر فيكى.. أنتى أصلى ولا صينى".

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عمر كمال

كما طرح مؤخرا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، التى طرحها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية.



تكريم الفنان عمر كمال

وتعليقاً على الحفل الغنائى الذى أقامه حسن شاكوش وعمر كمال فى تونس، قال نقيب الموسيقيين هانى شاكر: "أولاً هما غنوا وفى مكان صغير جداً.. تقدر تقول كباريه مش حفلة فى مسرح كبير وعدد الحضور صغير"، مشيراً إلى أن النقابة لا تملك أن تمنع تصرف تونس فى أمورها الداخلية ومن حقهم إقامة حفلات، مضيفاً: "من حق الشعب التونسى أن يقيم الحفلات".