شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى "حلو الكلام" فى حفل زفاف أمير شاهين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسنى على حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين وعروسته منة جاب الله، والذى يقام داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك من خلال فيديو نشرته الاعلامية بوسى شلبى على صفحة الانستجرام، وقدم تامر عدد من اغانيه منها "حلو الكلام" الذى تفاعل معها جميع الحضور بالرقص وعدد أخر من أغانيه، كما حضرت الفنانة بوسى، وكارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب، ومصمم الأزياء هانى البحيرى.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم التهنئة للعروسين منهم، الكينج محمد منير، النجمة يسرا، النجمة منة شلبى، هنا شيحة، هالة صدقى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، هانى رمزى، هانى سلامة، ورانيا فريد شوقى، وبشرى، والمطرب محمد الشرنوبى، والإعلامية بوسى شلبى.

وكان أمير شاهين احتفل بخطوبته يوم 11 سبتمبر الماضي، فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

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وتعمل منة جاب الله، خطيبة أمير شاهين، مونتيرة وآخر أعمالها كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، كما كانت مساعدة مونتير لفيلم "حرام الجسد" للفنانة ناهد السباعى، وتخرجت منة من المعهد العالى للسينما.