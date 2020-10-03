شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون مشاهدة لكليب زين مالك Better على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب النجم زين مالك Better على موقع اليويتوب مشاهدات وصلت إلى 11 مليون مشاهدة فى 10 أيام فقط، حيث طرح الكليب قبل انتهاء شهر سبتمبر بعدما اطمأن على مولودته الأولى مع عارضة الأزياء جي جي حديد.

وكان زين استقبل مع صديقته النجمة السوبر موديل الشهيرة جى جى حديد مولودتهما الأولى، وهو الخبر الذى تصدر المواقع الفنية الشهيرة مثل "جاست جيرد" و"بيلبورد".

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وكانت جى جى حديد تسعى خلال الفترة الماضية للحفاظ على خصوصية وجمال مرحلة الحمل، فلم تتواجد بكثافة على الـ social media و بالصور التى يسجلها " البابارتزي" مثل النجمات الأخريات اللاتى يستفدن من فترة الحمل للفت المزيد من الأنظار وضمان تسلط الأضواء نحوها.

يذكر أن بيلا حديد شقيقة جى جى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن كشفت عن واحدة من الصور التى جمعتهما و ذلك عبر " إنستجرام" ، وهى الصور التى التقطتها بيلا مؤخرا مع شقيقتها، حيث ظهرت بيلا وجى جى فى مزرعة أسرتهما فى بنسلفانيا، حيث أمضيا معظم العام فى الحجر الصحى هناك، وكانت جى جى بالصور تضع يدها على بطنها المنفخ بسبب الحمل اما بيلا فكانت تحاول تقليدها.

وأشار موقع "مارى كلار" أن محبى ومعجبى جى جى حديد تكهنوا بمجرد رؤية الصورة بوضعها لمولودها فى أجواء هادئة تعمها السرية مثلما حدث فى بداية الحمل، حيث تم الكشف عن خبر حملها فى شهرها الخامس، وأشارت بيلا فى التعليق على الصورة لشقيقتها والنجم زين مالك، وأكدت أنها لن تستطيع التوقف عن البكاء.