شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة فى إطلالة جديدة: أنا من مؤسسى الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة لبلبة بجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود رؤوف، وذلك داخل منزلها في الساحل الشمالى، وظهرت بإطلالتين إحداها وهى حاملة للبلاص، والأخرى وهى تروى حديقة منزلها.





















وكانت النجمة لبلبة قد أطلت أيضا مؤخرا بجلسة تصوير على البحر بألوان تتناسب مع الطبيعة الساحرة للشواطئ المصرية، والتقط لها أيضا نفس المصور محمود رؤوف عددا من الصور أمام منزلها بالساحل الشمالى .

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وقالت النجمة لبلبة: "أسعد أوقاتي أقضيها أمام البحر في الساحل الشمالي مع الذكريات الجميلة لوالدتى ووالدى وعائلتى، فكل ركن بمنزلى هناك يحمل ذكرياتى، ولذلك فكل من يطلب مني تغيير ديكورات وأثاث المنزل ارفض بشدة لأنى لا أستطيع تغيير ذكرياتي فكل مفردة في المنزل تذكرني أما بوالدتي أو بوالدي وشقيقتى التى هاجرت للخارج ولم أرها منذ سنوات".





وأضافت النجمة لبلبة: "أنا من المؤسسين للساحل الشمالي فقد امتلكت هذا البيت منذ أكثر من 25 عاما منذ طفولتي وأنا كل صيف أعيش شهر ونصف مع الذكريات ومع الجمال والسحر الطبيعي لشواطئنا المصرية الجميلة التي لا مثيل لها في العالم فهى من أجمل شواطئ العالم فقد ذهبت لكل بلدان العالم وشاهدت شواطئ كثيرة لكن الشواطئ المصرية لا مثيل لها في الجمال والسحر والصفاء والنقاء".





وأشارت النجمة لبلبة إلى أن الجو الساحر على البحر كان فرصة جيدة لقراءة الكثير من السيناريوهات والأعمال المعروضة عليها لتنتقى ما يناسبها، وقريبا سيراها الجمهور في أعمال مميزة ومنتقاة بعناية وتقدم فيها شخصيات جديدة تضاف لسلسلة الشخصيات التي قدمتها عبر أعمالها المميزة.