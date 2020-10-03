أحمد السقا: شاركت فى "الاختيار" بعد إجرائى عملية فتاق بيوم واحد.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد السقا عن أن جده لأمه هو الفنان الكبير عبده السروجى صاحب أغنية "غريب الدار"، وكذلك أغنية "على بلد المحبوب" الذى غناها فى أحد الأفلام وغنتها بعد ذلك كوكب الشرق أم كلثوم، وأضاف قائلا: "هناك الكثير من الصور التى تجمع جدى بنجوم الزمن الجميل مثل عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم، ولكن هذه الصور تعتبر سرا حربيا عند والدتى ولم تظهرها أبدا".

وأكد السقا خلال لقائه برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناةCBC، أنه ظهر عدة مرات كضيف شرف فى الأعمال الفنية لزملائه وأنه يعتبر ضيف الشرف شيئا راقيا جدا بالإضافة لكونها مجاملة لزملائه فى الوسط، وعن ظهوره فى مسلسل الاختيار الذى عرض رمضان السابق قال: "قبل التصوير بيوم كنت قد أجريت عملية فتاق وبطنى بها جرح 17 غرزة، وعندما تواصلوا معى اعتذرت بسبب عدم قدرتى، ولكنى تفاجأت باتصال هاتفى جعلنى أشعر بقيمتى كفنان ولم أستطع الرفض وذهبت ووفروا لى طبيبا خاصا، وبسبب العملية كان صوتى منخفضا وجسمى منحنى ولحسن الحظ ساعد هذا فى الدور بشكل كبير".

وتابع السقا: "ابنى ياسين يدرس حاليا تمثيل وإخراج وتصوير، وسيختار هو أى المجال الذى يريد أن يكمل به، وأنا لم أساعده سوى فى دفع مصاريف الجامعة ومصروفه الشخصى وبعد تخرجه لم أساعده، وأنا أثق به وبقدراته وسيستطيع أن يصل لجمهوره، وأضاف أنا أحب الخيل".

وأضاف الفنان أحمد السقا: "الفنان أحمد فهمى صديق مقرب لى وكل ما يقوله عنى نابع من حبه لى وأنا على ثقة من ذلك، وسأقص موقفا طريفا حدث بيننا وقمت بتصويره فى إحدى المرات كان عندى بالبيت والوقت تأخر وقررت أن يبات عندى، وجلبت له إحدى البيچامات التى كانت تشبه بچامتى وقمت بضربه أمام الكاميرا".

وعن إنقاذه لفتاتين من حادثة سيارة قال السقا: "فى إحدى المرات كنت أسير بسيارتى على الطريق الصحراوى وتفاجأت بسيارة على الطريق المقابل طارت ففكرت قبل أن أنزل ولكنى أخذت قرار نزولى وأخرجت بنتين من السيارة بمساعدة رجال مصر الشهمة، وبعد إخراجهما حاولت فصل الكهرباء عن السيارة وبعد خروجى من السيارة انفجرت".