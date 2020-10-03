أحدث ظهور لأحمد أبو هشيمة وياسمين صبري (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها مع أبو هشيمة ظهرا فيها بملابس رسمية أنيقة باللون الكحلي، مصحوبة بعدد من القلوب.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، بصحبة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎، وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج سينرجي.