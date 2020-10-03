يعشق نجم الأغنية الشعبية حكيم بلده ويصر على التواجد في كافة الاحتفالات الوطنية والجمهور دائما ما يردد أغنياته في كل المناسبات، ولذلك كان نجم احتفالية المنصة التي أقيمت في ذكري أكتوبر المجيدة. ذكري أكتوبر المجيدة. واشعل حكيم حماس الآلاف من الجمهور بمختلف الأعمار وظل الجميع يرقص ويغني مع حكيم منذ صعوده المسرح حتي مغادرته. Advertisements وقدم 4 أغنيات وطنية، منها "تسلم الأيادي"، "كلنا واحد"، كما حرص تهنئة الشعب بذكري اكتوبر ووصفه بأنه يوم الكرامة والوحدة والتي حققت العزة للشعب المصري، وحث المصريين علي التماسك والحفاظ علي بلدهم من قوي الشر، ضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حكيم يشعل منصة احتفالات نصر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.