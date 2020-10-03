شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تروج لكتاب يتعرض لسيرتها الذاتية فى 20 عاما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة بريانكا شوبرا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عن طرحها كتاب حول سيرتها الذاتية باسم "غير مكتمل"، وذلك بعد فترة من الترويج للكتاب التى أعلنت عن إقدامها علي كتابته منذ عامين، قبل أن تعلن اليوم انتهاءها منها، مؤكدة أنها اختارت اسمه من فترة طويلة، ودوماً ما حلمت باللحظة التي تلخص فيها مشوار دام 20 عاما مع الشهرة والأضواء صارت فيهم شخصية عامة.



بريانكا شوبرا

كما علقت علي غلاف الكتاب بكتابة "الشيء المضحك في كتابة المذكرات هو أنها تجبرك على النظر إلى الأشياء بشكل مختلف، والتوفيق بين العديد من الأشياء التي كنت تعتقد أنك قد نسيتها..، أدركت أن كوني "غير مكتمل" - فى إشارة إلى اسم الكتاب - له معنى أعمق بالنسبة لي، وكان في الواقع أحد أكثر المواضيع شيوعًا في حياتي.

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غلاف كتاب بريانكا شوبرا

وتصدر مذكرات بريانكا شوبرا عن دار "راندوم هاوس"، ومن المتوقع أن تتطرق فيها ملكة جمال العالم السابقة إلى قصص من طفولتها فى مسقط رأسها جمشيدبور، وحتى مشاركتها فى مسابقة ملكة جمال العالم عام 2000، بالإضافة إلى مسيرتها فى بوليوود، وتجاربها الغنائية، وحتى وصولها إلى الشهرة العالميّة، وبجانب نجاحها المهنى عرفت شوبرا بانخراطها فى الأعمال الإنسانيّة مع منظمة اليونيسيف، وحتى جمعيات الرفق بالحيوان.