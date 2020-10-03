شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ويسرا ومنة شلبى ونجوم الفن فى حفل زفاف أمير شاهين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين بحفل زفافه اليوم على منة جاب الله، بعد مرور حوالى ثلاثة أسابيع على حفل الخطوبة وسط حضور عدد كبير من أصدقائهم من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم التهنئة للعروسين منهم، الكينج محمد منير، النجمة يسرا، النجمة منة شلبى، وسمير صبرى، وليلى علوى، وداليا البحيرى، وهنا شيحة، وهالة صدقى، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وهانى رمزى، وهانى سلامة، ورانيا فريد شوقى، وبشرى، والمطرب محمد الشرنوبى، والإعلامية بوسى شلبى.

وكان أمير شاهين احتفل بخطوبته يوم 11 سبتمبر الماضي، فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

وتعمل منة جاب الله، خطيبة أمير شاهين، مونتيرة وآخر أعمالها كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، كما كانت مساعدة مونتير لفيلم "حرام الجسد" للفنانة ناهد السباعى، وتخرجت منة من المعهد العالى للسينما.











حفل زفاف أمير شاهين

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