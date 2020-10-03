شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الأسود" يكسر سوء حظ منى زكى فى السينما 4 سنوات.. إعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة منى زكى طرح فيلمها الجديد "الصندوق الإسود" فى دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ القائمون على الفيلم فى عمليات الدعاية على مواقع السوشيال ميديا، سواء بطرح البرومو الأول الذى كشف عن طبيعة الأحداث أو الأفيش الذى الذى تصدرته بطلة العمل منى زكى وظهرت فيه وقد غلف نظرتها المتوجسة شعور بالخوف، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم جسدي عنيف.

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، وتدور الأحداث حول "ياسمين"، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، تحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة.



الصندوق الاسود

الفيلم يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات ويكسر سوء الحظ الذى لازمها على مدار هذه السنوات وجعلها تغيب عن المشاركة فى أى أفلام حيث كان آخر أعمالها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وميرفت أمين وصلاح عبد الله وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وتم عرضه عام 2016 ومنذ هذا الفيلم ومنى بعيدة عن الأعمال الفنية.

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منى زكى

وارتبطت منى زكى بأكثر من مشروع سينمائى خلال السنوات الماضية ولكن لم تكتمل هذه المشروعات، حيث كانت قد تعاقدت على بطولة فيلم بعنوان "3 شهور" عام 2017 مع أحمد السقا وإخراج محمد سامى ولكن الفيلم أيضاً توقف بعد تصوير يومين وتم الغائه تماماً، وبعدها تلقت منى عرضاً لمشاركة السقا مرة أخرى فى فيلم جديد بعنوان "ترانيم ابليس" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته مصطفى شعبان وبالفعل ووافقت منى زكى ولكن الفيلم تعرض لسلسلة من تأجيلات التصوير وتوقف.



النجمة منى زكى

وبدأت منى زكى تصوير فيلم بعنوان "العنكبوت" العام الماضى مع أحمد السقا أيضاً وتم تصوير معظم احداثه وتوقف بعد ذلك بسبب انغشال ابطاله بمسلسلاتهم الرمضانية هذا العام وبعد ذلك استمر التوقف بسبب كورونا رغم أن المتبقى فيه مشاهد معدودة ليكون الفيلم على موعد مع اطلاقه فى السينمات العام المقبل، ليكون "الصندوق الاسود" هو الذلا كسر سوء حظ منى زكى فى السينما ويعيدها إليها بعد غياب.