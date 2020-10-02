نقل الفنان فايق عزب العناية المركزة.. والنقيب: "إدعوله"

رنا صلاح الدين - نُقل الفنان فايق عزب، صباح اليوم الجمعة، لغرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "إعوله".

وأوضح إنه يتابع الحالة ويطمئن الجمهور أنها مستقرة ولا يوجد خطر على حياة الفنان القدير كما يروج البعض.

فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في 6 سبتمبر عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة.

وآخر أعماله مسلسل "ولد الغلابة" رمضان 2019.