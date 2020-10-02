فيديو| جيهان نصر.. نجمة 3 كليبات لأغاني التسعينات "داري" و"دباديبه"

رنا صلاح الدين - أصبحت الفنانة جيهان نصر، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورتها من أحدث ظهور لها، أثناء حضورها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، أقيم قبل يومين في دار الأوبرا المصرية.

بدايات جيهان الفنية جاءت من خلال برامج الأطفال، لكنها اختفت في مرحلة الثانوية العامة، قبل أن تعود من جديد كوجه إعلاني أحبه الجمهور، واجتذبته شاشة السينما والتليفزيون، كما أصبحت بطلة لعدد كبير من الأعمال المسرحية.

جيهان قبل أن تصبح واحدة من نجمات الدراما التليفزيونية، دخلت كغيرها من فنانات تلك الحقبة، عالم الفيديو كليبات، وظهرت كثيرًا مع نجوم الأغنية في التسعينيات. ومن الأغاني التي شاركت فيها:

داري

في عام 1990 شاركت كموديل في أغنية "داري رموشك" للفنان علاء عبدالخالق، ويقول مطلعها "داري رموشك عني وداري، داري داري، ليه بتحبي تزيدي في ناري، ناري ناري".

مش هرجع

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مع نفس المطرب وفي نفس العام 1990، شاركت جيهان في أغنية "مش هرجع"، والتي كانت بمثابة استكمال لأحداث الأغنية السابقة "داري"، وفيها يقول "مش هرجع تاني وأقول اني بسحرك مشغول".

يا ناس

واحدة من أشهر أغاني الفنان مصطفى قمر، كانت الفنانة جيهان نصر هي بطلة الفيديو كليب الخاص بها، وهي "يا ناس" التي شاهدها الجمهور لأول مرة عام 1992، ويقول في بدايتها "ويا ناس انا دبت في دباديبه، دباديبه دباديبه، وانا قلبي مشعلل بلهيبه، بلهيبه بلهيبه"، وهي إحدى أغاني ألبومه "لياليكي".

جيهان نصر اعتزلت في أوج مجدها بعد زواجها من رجل الأعمال سعود الشربتلي، وارتدت الحجاب، وأنجبت 4 أبناء (3 بنات وولد)، من أشهر أعمالها التليفزيونية قبل الاعتزال: "بريء في ورطة"، "من الذي لا يحب فاطمة"، الجزء الثاني من مسلسل "المال والبنون"، "أصل وخمس صور".