صورة| حضور محمد منير حفل زفاف أمير شاهين

رنا صلاح الدين - حرص "الكينج" محمد منير، على حضور عقد قران وحفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، على فتاة تُدعى منة.

الحفل مُقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة، وشاركت المذيعة بوسي شلبي، متابعي حسابها على "انستجرام"، بصور ظهر فيها "الكينج" بجوار الفنانة منة شلبي، والفنانة هالة صدقي.

حفل الزفاف يشهد حضور عدد من أصدقاء العروسين المقربين، ومن داخل الوسط الفني: "يسرا، هاني سلامة، محمد الشرنوبي، هنا شيحة، رانيا فريد شوقي، والمنتج جمال العدل".

أمير شاهين

جدير بالذكر أن الفنان أمير شاهين عرف طريقه لعالم التمثيل مبكرًا، في مرحلة الطفولة، وشارك شقيقته إلهام بطولة عدة أعمال تليفزيونية.