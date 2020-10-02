امرأتان تتهمان قطب السينما الأمريكية بالاعتداء الجنسي عليهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت امرأتان قطب السينما الأمريكية السابق هارفي وينستين بالاعتداء الجنسي عليهما في فنادق في "بيفرلي هيلز".

وقال ممثلو الادعاء العام في لوس أنجلوس، الجمعة، إن امرأتين لم يتم الكشف عن اسميهما اتهمتا وينستين بالاعتداء الجنسي عليهما في فنادق في "بيفرلي هيلز" بين عامي 2005 و2010.

وأوضح الادعاء العام أن التهمة الإضافية التي صنفت كاعتداء جنسي ستدرج ضمن الإجراءات القضائية الجارية ضد منتج الأفلام السينمائية ونجم هوليوود هارفي وينستين منذ بداية العام الجاري.

وكان الادعاء العام في لوس أنجلوس حرك في يناير/كانون الثاني الماضي دعويين ضد وينستين في حالتي اغتصاب واعتداء جنسي.

وتم تحريك دعوى أخرى في أبريل/نيسان الماضي ضده.

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وهناك حالياً اتهامات بخمس حالات اعتداء جنسي ضد وينستين وقعت في الفترة من 2004 حتى 2013، وفي حال وجدته المحكمة مذنبا فيها فسيحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي نيويورك أدانت هيئة المحلفين المنتج السابق أواخر فبراير/شباط الماضي بارتكاب جريمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي وحكمت عليه في مارس/آذار الماضي بالسجن مدة 23 عاما.

ويقضي وينستين حاليا عقوبة السجن في ولاية نيويورك.

وفيما يتعلق بالمحاكمة في لوس أنجلوس فقد اتخذت السلطات هناك خطوات لتسليم وينستين إلى كاليفورنيا.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في ديسمبر/كانون الأول المقبل.