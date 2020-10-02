مغامرة في أعماق البحار.. فيديو البرومو التشويقي لفيلم "ماكو"

كشف النجم اللبناني نيقولا معوض عن المقدمة التشويقية لأحدث أفلامه "ماكو"، على حسابه في "أنستقرام"، والذي يمثل أول أعماله بالسينما المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية عن العبارة "سالم إكسبريس".

وكشفت المقدمة التشويقية عن رحلة غطس في أعماق البحر الأحمر لـ8 أشخاص لن يعودوا جميعاً إلى البر مرة أخرى.

وتقع غالبية أحداث فيلم "ماكو" تحت المياه، ويجسد النجم نيقولا معوض شخصية "شريف ناهي" كما يشاركه في البطولة النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، ومن المقرر إطلاقه في دور العرض المصرية قريبًا.

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كما أعلن نيقولا معوض مؤخرًا عن مشاركته في فيلم عالمي سيبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعدما اجتاز اختبارات الأداء وتعلّم الجيتار خصيصاً من أجل الفيلم، وكان النجم قد شارك مؤخرًا في بطولة فيلمه الأمريكي His Only Son.

ويُعرض للنجم حالياً الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة على قناة OSN، وما زال يستكمل مشاهده في مسلسل "خيط حرير" والذي يشارك في بطولته النجمتان مي عز الدين وسوسن بدر المقرر عرضه شهر أكتوبر/تشرين الأول ومن إنتاج شركة "سينرجي".

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّراً توعوياً في مصر، حيث أصبح مؤخراً سفيراً للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي.