شكرا لقرائتكم خبر عن معز مسعود يرد على انتقادات استضافته عالم الأحياء ريتشارد دوكنز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الداعية معز مسعود لموجة انتقادات من بعض جمهوره الذين تداولوا صورا تجمع بعالم الأحياء الشهير ريتشارد دوكنز في برنامج "Reality"، ما دفع معز مسعود للرد على هذه الانتقادات عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.

ونشر الداعية معز مسعود صورة ظهر فيها مع عالم الأحياء الشهير ريتشارد دوكنز، معلقا عليها: "نفسى أفهم إيه اللي مضايق بعض الناس في ظهور ريتشارد دوكينز في برنامجي Reality وإننا نناقش بعض فكريا؟ أحيانا باتصدم من العقد الفكرية والنفسية اللي في بعض العقليات العربية المعاصرة! حرام لا عارفين يفهموا الأديان ولا الحداثة ولا الفلسفة ولا العلوم التجريبية ولا الفن!".

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معز مسعود عبر تويتر

يأتى ذلك بعد أيام من تصدر الداعية معز مسعود مؤشرات البحث في جوجل، وذلك بعدما طاردته شائعات وجود قصة حب بينه وبين النجمة حلا شيحة، وهذا ما أثار دهشة الجمهور خاصة بعدما ترددت مزاعم حول قيمة المهر الذى طلبته حلا شيحة، وتم تقديره بـ20 مليون جنيه، وبالرغم من هذا الجدل إلا أن الثنائى لم يؤكدا أو ينفيا علاقتهما.



معز مسعود مع ريتشارد دوكنز

وسبق وتزوج معز مسعود من الفنانة شيرى عادل في عام 2018 وأنتج لها مسلسل "السهام المارقة"، وقبل هذه الزيجة تزوج من إحدى مشاهير يوتيوب وهى "بسنت نور الدين" في 2017 واستمر زواجهما فترة قصيرة جدا، أما أول زيجة له كانت من "سارة" صاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية عام 2003.