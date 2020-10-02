شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام الشامسى تخوض تجربة لقاح كورونا والجمهور يتوجه لها بالدعاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه متابعو وجمهورالمطربة الإماراتية أحلام بالدعاء لها، بعد إعلانها خوضها تجربة لقاح فيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة انها اتخذت تلك الخطوة تقديرا للجهود المبذولة من الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقها من الواجب الوطنى.

وانهالت التعليقات على فيديو المطربة أحلام، حيث كتب أحد المتابعين: "الله يكتب النجاح والبركة في هذا اللقاح و أم فاهد نموذج رائع (للفن) وتجدها في كل خير ما شاء الله سباق"، وكتب الدكتور عائض القحطانى: "بالسلامة أم فاهد وهذا يدل على ثقتك بالقطاع الصحي الإماراتي والقائمين عليه وسلامة القرار فيما يخص التطعيم. وإن شاء الله تكسبين المناعة الكاملة قريبا ونرى التطعيمات تعم العالم بشكل امن لنتخلص من هذا الوباء"، وعلقت أم خالد: "آمين يا رب العالمين إن شاء الله بينتهي هذا الوباء عن قريب إنه على كل شيء قدير".

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يشار إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام نشرت فيديو خلال تلقيها عينة اللقاح عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت قائلة: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة منى في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا وكلى أمل وثقه بالله متمثلة بمقولة الشيخ محمد بن زايد (لا تشلونهم)".



الفنانة أحلام

يشار إلى أن النجمة الإماراتية أحلام خضعت بعد وصولها إلى الإمارات من قبل لعدة فحوصات طبية، حيث أجرت 3 مسحات للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، وقامت باتباع الإجراءات الاحترازية داخل منزلها وعدم الاختلاط بأولادها وزوجها بمجرد عودتها من السعودية إلى أن تتأكد من عدم إصابتها بالمرض، كانت الفنانة أحلام قد شاركت فى الاحتفال بالعيد الوطنى الـ 90 للسعودية، حيث أحيت حفلا ضخما بمدينة الملك عبدالله بجدة والذى كان بدون جمهور حفاظا على سلامة المواطنين وتمت إذاعته أون لاين.