أحمد السقا يتحدث عن محمد هنيدى ويروى موقفا كوميديا جمعه بسليمان عيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد السقا إن هناك أشخاصا فى حياته لا يستطيع أن يغفلهم لأنهم لهم فضل كبير فى نجاحه منهم المخرج محمد فاضل، ومحمد أباظة، ودكتور محمد العدل، ورمزى العدل، والفنانة الجميلة إسعاد يونس، وعمرو عرفة، وشريف عرفة، وساندرا نشأت، وعلى إدريس ومؤخرا أحمد نادر جلال، وأحمد خالد موسى وغيرهم.

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