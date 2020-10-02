شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقى لفيلم The Witches بطولة آن هاثاواى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Witches الإعلان التشويقي للفيلم رسيما وذلك قبل طرحه بأيام، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والفيلم من بطولة آن هاثاواي، ويستمد قصته من رواية رولد دال التي تحمل نفس الاسم.

ومنحت شركة "Warner Bros" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث في الفيلم من خلال البرمو الدعائي، ويبدو من خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة في فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الاطفال الشهير Roald Dahl والتي تحمل نفس الاسم، التي طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقي، الفيلم يدور في إطار كوميديا ومغامرات عائلي، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل ف عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية، ومن المقرر أن يصدر في دور العرض في نهاية أكتوبر الجاري.

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أفيش فيلم The Witches



جانب من فيلم The Witches



لقطة من فيلم The Witches