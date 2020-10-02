دوا ليبا تخطف الأنظار بصور كواليس كليب أغنيتها "Levitating"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية دوا ليبا الأنظار على منصات السوشيال ميديا بعدما نشرت صورا لها من كواليس فيديو كليب أغنيتها "Levitating"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقة عليها: "خلف الكواليس.. بواسطة لورين ليكلي في هذا اليوم السحري.. متحمسة جدا وسعيدة".



دوا ليبا عبر تويتر

ويبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا تعيش أحلى أيام حياتها، حيث ظهرت بمعنويات مرتفعة جدا خلال تناولها وجبة العشاء مع صديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد وإحدى أصدقائهما فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بأحدى المطاعم الشهيرة هناك.

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أحدث ظهور لدوا ليبا

ففي وقت سابق، التقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لدوا ليبا البالغة من العمر (25 عاما) وهى تتبادل أطراف الحديث مع من حولها و كانت ترسم على وجهها الضحكة طوال الوقت.

ولفتت دوا ليبا الأنظار بظهورها بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة، اعتمدت على بلوزة باللون الأصفر "floral" وصل سعرها إلى 305 جنيهات إسترلينى، إضافة إلى بنطلون باللون الأسود، واختارت دوا ليبا أن ترتدي حذاء رياضى باللونين الأبيض والأسود.



الفنانة دوا ليبا

وقد حرص الثنائى دوا ليبا وأنور حديد على ارتداء القناع الطبى بمجرد مغادرتهما للمطعم، وذلك حرصا منهما على تجنب انتشار فيروس كورونا الذى هدد العالم خلال الفترة الماضية.