شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ايما روبرتس لمتابعيها فى زمن كورونا: ارتدى كمامة وإقرئى كتاب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الممثلة ايما روبرتس تحاول استغلال حملها في تشجيع متابعيها على الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توجيه النصح للطريقة المثلي الذى يعيشونها في زمن كورونا، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة مؤخراً وهي ترتدي الكمامة وتقرأ كتاب.



ايما روبرتس

ثم علقت عليها بكتابة : "ارتدي الماسك، اقرأ كتاب"، .. وأضافت أنها تقوم بهذا الأمر دائماً، حيث أن تلك العادة باتت المفضلة لها، كما أظهرت ايما خلال الصورة ملامح انتفاخ بطنها بسبب الحمل، واستغلت متابعتها بصورة كبيرة تلك الفترة من قبل جمهورها منذ الإعلان عن حملها لتوجيه النصائح للجميع بضرورة عدم الإهمال في الإجراءات الوقائية من كورونا.

وكانت أكدت الفنانة إيما روبرتس أخبار حملها للمرة الأولى بعد فترة من التكتم على الأمر، نهاية الشهر الماضى حيث كانت دوماً ما تسعى لارتداء ملابس تخفى بها حملها بفساتين واسعة وأزياء لا تظهر بطنها بشكل كبير على النحو الذى يؤكد حملها، إلا أنها مؤخراً قررت إثبات الأمر من خلال حسابها على موقع إنستجرام مع حبيبها ووالد طفلها بصورتين علقت عليهما بكتابة "مع أطفالى الاثنين"، حيث جلس إلى جانبها فى حين ظهرت بفستان أبيض.

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ايما روبرتس وحبيبها

وكانت دوماً ما تحاول الممثلة ايما روبرتس إخفاء حملها أينما ظهرت بارتداء ملابس مناسبة لها تظهرها برشاقتها المعتادة، ولا تظهر أى تطورات على ملامح بطنها، مثلما ظهر مؤخراً من خلال صور التقطت لها ونشرها موقع ديلى ميل الشهير الذى كشف أن الممثلة الشهيرة لجأت تلك المرة لحيلة الفساتين القصيرة مثلما ظهرت خلال إطلالاتها المميزة.

وسبق وخطفت النجمة إيما روبرتس الأنظار أثناء مرورها فى شوارع كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بارتدائها كمامة صنفها موقع ديلى ميل الشهير أنها مميزة وتتماشى مع إطلالتها بشكل عام، حيث ارتدت نجمة التليفزيون التي طالما قامت ببطولة أعمال درامية عديدة كمامة تتميز بوجود ورود عليها في حين ارتدت طاقم عليه قلوب باللون الأحمر.