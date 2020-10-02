شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعيد ذكرياتها بصور أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوى على استعادة ذكرياتها بصور لها من فترة شبابها باللون الأبيض والأسود، حيث نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتشارك بها جمهورها ومتابعيها. ومن حين لآخر تشارك ليلى علوى متابعيها بمجموعة صور لها من دولاب ذكرياتها والتى تتمثل غالبيتها بلقطات من أفلامها الشهيرة، وكانت قد حصدت إعجاب الكثيرين على آخر ظهور لها في جلسة التصوير التى طلت فيها باللون الأبيض.

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وكانت الفنانة ليلى علوى دعمت حملة "حب المحلى" لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، كما حثت جمهورها على شراء المنتجات المحلية وإنتاج المصنوعات اليدوية.

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الرسمى على إنستجرام قائلة: "مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة، دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما.. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة".







