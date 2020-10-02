شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدخل مرحلة نضج جديدة ويتحدى نفسه بـ"مبطلناش إحساس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم تامر حسنى يحرص مع كل عمل جديد سواء غنائى أو سينمائى على تحقيق النجاح والأرقام القياسية فقط، فبين الحين والآخر يفاجئنا بعمل جديد سواء من خلال أغنية أو كليب أو فيلم أو تحقيق رقم قياسى يضاف إلى مسيرته الفنية المليئة بالنجاحات التي أصبحت لا تعد ولا تحصى، وهو ما لمسه الجمهور في الفترة الأخيرة، خاصة من خلال أغنية جديدة تحت عنوان "مبطلناش إحساس"، والمنتظر طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث تغنى بها فى أكثر من مناسبة مؤخرا.

النجم تامر حسنى قدم مقطعا مدته دقيقة واحدة من هذه الأغنية أثناء تواجده في سهرة خاصة بصحبة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وبعد انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الذى حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة في 6 أيام فقط، وهو الذى وضع نجم الجيل في مرحلة نضج جديدة جعلته يتحدى نفسه على الساخة الغنائية، خاصة بعد أن وجد تامر حسنى جمهوره ومحبيه في كل مكان يذهب له بترديد كلمات الأغنية، بالإضافة إلى غناء رواد مواقع التواصل الاجتماعى وتسجيل الفيديوهات عبر حساباتهم الشخصية.

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أغنية "مبطلناش إحساس" من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وميكس هانى محروس، وماستر جلال حمداوى.

وتقول كلمات الأغنية "بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس.. بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس".





وكان النجم تامر حسنى نشر عبر خاصية "الاستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو غنائه بصحبة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الخليج 365 وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، والتي نالت استحسان الحضور، وأعلن بأنه سيقوم بطرحها الأسبوع المقبل كاملة بجودتها الأصلية.