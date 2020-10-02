شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم The New Mutants حول العالم تقترب من 40 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The New Mutants إيرادات حول العالم اقتربت من 40 مليون دولار، وذلك منذ طرحه فى 28 أغسطس الماضى، وهو العمل الذي ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، ومن إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشورى فوكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جوش بون، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي، كريس كليرمونت، بوب ماكلويد، لين وين، ديف كوكروم.

والفيلم الجديد من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع مايسى ويليامز وهم أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابى اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت، ماكس شوشيت، توني ساكيت، توماس كي، ميكي جيلمور، جيفري كوراتسيني

قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق حول حياة 5 متحولين جدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز إكزافير الشهير، بالبروفيسور إكس، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك. وكانت الشركة المنتجة لفيلم The New Mutants أعلنت عن تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، لـ يطرح فى 20 يوليو من العام المقبل 2021.

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