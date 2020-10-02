نجوم الغناء يحتفلون مع المواطنين بذكرى نصر أكتوبر من أمام المنصة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيمت مساء اليوم الجمعة، احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين الذين رفعوا الأعلام ورددوا هتافات لدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة.

وأحيا احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، عددا من نجوم الغناء، على رأسهم حكيم، هشام عباس، محمد عدوية، وأحمد جمال، ليقدموا للحضور أجمل الأغاني الوطنية.

ويأتي ذلك بعد دعوة عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصري، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.