بالفيديو.. هاني سلامة يمازح أمير شاهين بسبب "البابيون" ليلة زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

مازح الفنان هاني سلامة، الفنان أمير شاهين، والذي يحتفل بحفل زفافه مساء اليوم الجمعة، بسبب ربطة العنق "البابيون".

وحرص هاني سلامة، على أن يربط بنفسه ربطة العنق لأمير شاهين قبل حفل الزفاف، وهو يخاطبه قائلا: "سيبلي أنا الحتة دي.. وسيبلي طلعة الجاكت كمان"، بينما علّق أمير: "أيوه هم دول الناس بتوعي".

ويحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل الزفاف الذي سيُقام الليلة، ومن بينهم النجمة منة شلبي، الفنانة هالة صدقي، النجمة هنا شيحة، الفنان محمد الشرنوبي، وغيرهم.

واحتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته في 11 سبتمبر الماضي، بحضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والنجمة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.