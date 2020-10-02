لحظة توقيع أمير شاهين عقد قرانه بحضور نجوم الفن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يحتفل الفنان أمير شاهين، بحفل زفافه مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم شقيقته الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

ونشر حساب برنامج "عرب وود"، صورة ترصد لحظة توقيع أمير شاهين على عقد قرانه، بالإضافة لعدة صور أخرى لحضور النجوم الحفل، وبينهم النجم هاني سلامة، والفنان محمد الشرنوبي وغيرهما.

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واحتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته في 11 سبتمبر الماضي، بحضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والنجمة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

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