محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
يحتفل الفنان أمير شاهين، مساء اليوم الجمعة، بحفل زفافه على منة جاب الله، في فندق ريتز كارلتون بوسط البلد بحضور نجوم الفن.
وحرصت شقيقته الفنانة إلهام شاهين، على توجيه رسالة له قائلة في فيديو نشره حساب برنامج "et بالعربي": "أنا أسعد واحدة في الكون، ويا رب يسعده ويجيبلنا عيال كتير".
فيما قال الفنان هاني سلامة موجها لأمير شاهين رسالة تهنئة: "بتمنالك السعادة، وربنا يسعده ويرزقه بأمير صغير كده يسعده".
وعن نصيحته له بعد الزواج، قال سلامة: "العقل زينة ونهدى شوية ونبدأ حياة جديدة ونبقى عايزين نعمل أسرة وإن شاء الله ربنا يكرمه".
واحتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته في 11 سبتمبر الماضي، بحضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والنجمة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي
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كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين من حفل زفاف شقيقها: أنا أسعد واحدة في الكون.. ونصيحة خاصة من هاني سلامة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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