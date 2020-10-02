أول صور من عقد قران أمير شاهين على منة جاب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مساء اليوم الجمعة، أول صور من عقد قران الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، على منة جاب الله.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عقد القران استعدادًا لحفل الزفاف الذي سيُقام الليلة، ومن بينهم النجمة منة شلبي، النجم هاني سلامة، الفنانة هالة صدقي، الفنان محمد الشرنوبي، وغيرهم.

واحتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته في 11 سبتمبر الماضي، بحضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والنجمة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.