"ترامب مش رئيسي".. نادية مصطفى تثير الجدل وتتراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته هو وزوجته ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، حرصت المطربة نادية مصطفى، على الدعاء له بالشفاء من "كوفيد 19" في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لكنها لم تتوقع أن تتعرض لانتقادات بسبب ذلك دفعته لحذف ما كتبته.

وكتبت نادية مصطفى مبررة حذف منشور الدعاء لترامب: "أنا مسحت البوست اللي فات بعد ما حسيت إني هاخد ذنب بعد ما انهال الدعاء عليه.. ترامب مش رئيسي ولا أبويا ولا يمت لي بصلة من قريب أو بعيد".

أضافت: "أما بدأت البوست بخبر إصابته بالمرض كان مجرد تذكرة لنا جميعا إننا نخلي بالنا ومنستهونش بالمرض ده، وبإن في موجة تانية جاية بدأت في بلاد كتير حوالينا، ودعيت ربنا أن يحفظ البشرية من هذا الوباء، وأعني بالبشرية كل الناس على وجه الأرض".

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واختتمت عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية: "اتمنوا وادعوا للناس زي ما بتتمنوا لنفسكم، سيبوا ربنا هو اللي هينتقم وهو اللي هيرحم".

وكانت الفنانة نادية مصطفى أُصيبت بكورونا، وأعلنت في نهاية أغسطس الماضي، تعافيها من الفيروس بعد 16 يوما قضتها في العزل.

وبدأت الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بإعلان صادم أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه وزوجته ميلانيا تأكّدت إصابتهما فيروس كورونا، انهالت على إثره ردود فعل متعاطفة من جميع أنحاء العالم.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ"كوفيد-19"، سنبدأ عملية الحجر الصحي، وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معًا!".