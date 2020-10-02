بعد نقله للعناية المركزة.. أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ"فايق عزب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض الفنان فايق عزب، صباح اليوم الجمعة، لوعكة صحية دخل إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية، قائلًا: "هو في العناية المركزة، ادعوله يكون بخير".

Advertisements

وحول مدى تدهور حالته الصحية، قال زكي: "هو في العناية المركزة لكن حالته مش خطر زي ما بيُقال.. حالته مستقرة وإن شاء الله يقوم بالسلامة".

فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في 6 سبتمبر عام 1943، عمل رئيسًا لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة واستكمل رحلته الدراسية والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة.

حقق فايق عزب احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل كثيرًا بالمسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية والمساعدة، وآخر أعماله مسلسل "ولد الغلابة" رمضان 2019.