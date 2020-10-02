تراند اليوم : بطل "سلسال الدم".. نقل فنان شهير للمستشفي بعد وعكة صحية مفاجئة

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن الفنان المصري فايق عزب، نقل للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، عقب تعرضه للسقوط أرضا جراء فقدانه الوعي.

وقال الفنان المصري أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، إنه تلقى مكالمة هاتفية من زوجة الفنان فايق عزب، أبلغته فيها فقدانه الوعي بعد سقوطه أمام باب منزله.

وأوضح أنه أنهى إجراءات نقله للمستشفى وأمر الأطباء بإدخاله العناية المركزة، للوقوف على حالته الصحية واستعادة وعيه.

وأضاف زكي أن الفنان عزب استفاق من الغيبوبة وتبين وجود مشاكل في النخاع الشوكي بسبب آلام الظهر التي كان يعانيها قبل فترة، وأجرى على إثرها عملية ”الغضروف“، مبينا أن الأشعة المقطعية أظهرت ضغط الغضروف على النخاع الشوكي فتوقفت حركته وسقط أرضا.

وأشار إلى أنه لم يتقرر بعد مدى احتياجه لتدخل جراحي من عدمه، مبينا أنه بحسب متابعة حالته مع أسرته والطبيب المعالج فإن أشعة الرنين المغناطيسي ستفسر قرار الطبيب.

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والفنان فايق عزب ممثل مصري، يبلغ من العمر 77 عاما، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.

وانتقل فايق عزب إلى القاهرة لاستكمال رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، ليحقق خطوة أولى في طريق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وعمل عزب في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية والمساعدة، ومن أبرز أعماله ”ليالي الحلمية“، ”رأفت الهجان“، ”قضية رأي عام“، ”سلسال الدم“، ”الأسطورة“