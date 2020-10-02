فى أحد ظهور له.. محمود عبد المغني برفقة زوجته وأبنائه

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "عبد المغني" برفقة زوجته وأبنائه، وهي المرة الثانية الذى يشارك زوجته صورة أخرى بعد حوالى شهر من صورة سبق ونشرها لهما معاً.

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ويشارك محمود عبد المغنى فى مسلسل "خيط حرير"

للنجمة مى عز الدين، المقرر عرضه الفترة المقبلة على شاشات المتحدة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يشارك فى تلك المشاهد الفنان عبد الرحيم حسن ونيقولا معوض، ويتبقى لمغنى ما يقرب من اسبوعان وينتهى من تصوير دوره ليتفرغ لمسلسل "شارع 9".

يشار إلى أن عبد المغنى تألق فى دوره بفيلم "صاحب المقام" مع النجوم آسر ياسين ويسرا، وقدم شخصية جديدة وهى البلطجى التائب، من إخراج ماندو العدل، وتأليف ابراهيم عيسى، كما يبدأ تصويره دوره فى مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف وأحمد وفيق، من اخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم.