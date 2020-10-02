احمد عصام يختتم حفل انتصارات أكتوبر بالألعاب النارية

اختتم الفنان أحمد عصام قائد أوركسترا الألعاب النارية فعاليات إحتفالية نصر أكتوبر بالمنصة بمدينة نصر، تحت شعار "في حب مصر".
وصمم عرضاً رائعا من الألعاب النارية والموسيقى المتناسقة مع الألعاب النارية، وذلك ضمن فعاليات إحتفالية نصر أكتوبر، بمدينة نصر، وسط تفاعل كبيرمن الجمهور.
وأبهر "عصام" الجمهور بعمل شو يُضاهى العروض العالمية، بإستخدام أحدث التقنيات والأفكار التى لم يتم طرحها فى مصر .
ويعد أحمد عصام واحد من أفضل مصممي عروض الألعاب النارية ليس فقط فيمصر ولكن على مستوى العالم، من خلال إستخدام أحدث الأساليب وادخال التكنولوجيا المتقدمة، ليضاهي أفضل العاملين في هذا المجال عالمياً.
شارك في إحتفالية اليوم عدداً من الشخصيات السياسية و الحزبية والعامة ونجوم الفن والغناء، لتأكيد وتأييد ودعم الرئيس السيسي، في مسيرته في حماية الدولة ومقدراتها، وإحتفالاً بالذكرى ال 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيد.
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