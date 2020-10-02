محمد فؤاد يتصدر تويتر بسبب أغنية حبيبي يا وطن

شارك الفنان محمد فؤاد في الاحتفالية بالذكرى نصر أكتوبر المجيد ودعم الدولة المصرية، والتي دعا لها عدد من الأحزاب القوى السياسية اليوم الجمعة والتي أقيمت في النصب التذكاري بمدينة نصر.

وغنى فؤاد "يعني إيه كلمة وطن" وأغنية " يا أصيل يا أصلي" و"بلدى" و"كلنا معاك "وحبييى يا وطن" التي تفاعل معها المحتشدون، وحرصوا على ترديد كلماتها، وأصبح هاشتاج محمد فؤاد ضمن الكلمات الأكثر تداولًا في مصر على

موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قناة دي إم سي "النجم محمد فؤاد يتألق في أغنية "حبيبي يا وطن في الاحتفال بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر".

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نشوى كتبت " محمد فؤاد مولعها و الشعب بيغني معاه يا اصيل يا اصلي اهداء للرئيس السيسي

و الخونه طلعوا في الروح".

سامية محمد علقت " من اجمل الاغاني الوطنيه اللي بحبها جدا للعظيم محمد فؤاد تحيا مصر".

هنا " صوت محمد فؤاد جامد حقيقي"، وأشرف كمال " محمد فؤاد ولعها ومشى"، سارة ملاك كتبت " محمد فؤاد كان واحشنى بقى".

محمد أحمد " هيفضل محمد فؤاد هو صوت مصر ف اي وقت اغانيه للبلد فيها حماس غريب يرجعلك حنينك للبلد هو واحد بيحب بلده ودي طريقه تعبيره عن حبه ليها وكفايه انه من كل مطربين جيله اللي عنده الكم ده من الاغاني الوطنية".