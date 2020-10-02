صور وفيديو .. عقد قرآن أمير شاهين ومنة جاب الله

نشرت الإعلامية بوسي شلبي بث مباشر من حفل زفاف الفنان أمير شاهين على منة جاب الله، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
احتفل، اليوم، الفنان أمير شاهين بحفل زفافه اليوم على منةجاب الله، بعد مرور حوالى ثلاثة أسابيع على حفل الخطوبة الذى أعلن عنها فى الساحل الشمالى وسط عدد من أصدقائه وعائلته.
يذكر أن، الفنان أمير شاهين كان قد إحتفل بخطوبته يوم 11 سبتمبر الماضي، فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.
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