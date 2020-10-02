حكيم يشعل احتفالية نصر أكتوبر بـ "كلنا واحد"و"تسلم الأيادي"

بدء منذ قليل، نجم الأغنية الشعبية "حكيم" بإحياء حفله الغنائي ضمن فاعليات إحتفالية نصر أكتوبر بالمنصة بمدينة نصر، تحت شعار" في حب مصر".

وأشعل "حكيم" حماس الجمهور والمواطنين المشاركين في إحتفالية الذكري ال ٤٧ ل نصر

أكتوبر ودعم الدولة المصرية، أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، بأغنية "كلنا واحد"، و"تسلم الأيادي" وسط هتافات المواطنين، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

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ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية أيضا عدد من المطربين ونجوم الفن، من بينهم النجم هشام عباس، بوسي، وفريق المدفعجية.

ويشارك في إحتفالية اليوم عدداً من الشخصيات السياسية و الحزبية والعامة لتأكيد وتأييد ودعم الرئيس السيسي، في مسيرته في حماية الدولة ومقدراتها، وإحتفالاً بالذكرى ال 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة.