في صورة عائلية .. أحمد زاهر برفقة زوجته وبناته الأربعة

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره و متابعيه بصورة مع عائلته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "زاهر" في الصورة برفقة زوجتة و بناته الأربعة، معلقاً:" الظهور المميز لعائلتنا الكاملة".
وفي سياق أخر، حقق فيلم "زنزانة 7" للفنان أحمد زاهر نجاحاً كبيرا بعد طرحه في دور العرض السينمائي، حيث إستطاع الفيلم أن يقترب من المليون الرابع بعد أسبوعين من طرحه
فيلم "زنزانة 7" من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وبطولة أحمدزاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.
وتدور أحداث الفيلم حول صراعا يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.
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