ديزني تودع 28 ألفاً من موظفيها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 8:55 مساءً

تعتزم ديزني تسريح الآلاف من موظفيها وذلك بسبب تراجع العمل مع تفشي فيروس كورونا وإغلاق المتنزه.

هدّد رئيس بلدية مدينة نيويورك يوم الثلاثاء بتغريم أي شخص لا يضع كمامة في الأماكن العامة، وقالت شركة والت ديزني إنها ستقوم بتسريح نحو 28 ألفاً من موظفيها حيث لا تزال مدينة الملاهي الرئيسية التابعة لها في كاليفورنيا مغلقة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وطبقاً لإحصاء لرويترز فإن أكثر من 205 آلاف لاقوا حتفهم في الولايات المتحدة فيما أصيب ما يقرب من 7.2 مليون شخص منذ بدء الجائحة في مارس آذار.

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وفي ديزني، قالت الشركة في بيان إن نحو ثلثي العاملين الذين يواجهون التسريح من العمال بدوام جزئي. ولا يزال متنزه ديزني لاند المتنزه الأصلي للشركة مغلقا بأمر من مسؤولي ولاية كاليفورنيا.

وقال جوش دامارو رئيس وحدة المتنزهات بديزني في بيان: “اتخذنا القرار الصعب للغاية بالبدء في تقليص قوة العمل في متنزهاتنا”، مشيرا إلى إغلاق ديزني لاند المستمر.

وفي نيويورك، قال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو إن المدينة ستفرض غرامة تصل إلى ألف دولار على المقيمين أو الزائرين إذا رفضوا وضع كمامة في الأماكن العامة.

وارتفع معدل من أثبتت الاختبارات إصابتهم بكوفيد-19 بنسبة تزيد عن 3% في مدينة نيويورك لأول مرة منذ شهور.

وتعتبر فلوريدا ديزني لاند هي أكبر منتزه لديزني على الإطلاق، حيث تشمل ست حدائق فريدة من نوعها. كما يوجد بها قلعة سندريلا المُحاطة بخندق، وداخل القلعة يوجد جناح فاخر جداً لسندريلا نفسها، وأحياناً ما يُفاجأ الجمهور بإقامة المشاهير هناك.