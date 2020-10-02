استبعاد فرضية رحيل ديمبيلي عن برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ ساعتين

استبعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني رامون بلانيس فرضية رحيل مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك رداً على تقارير صحافية إنكليزية ربطت اسم اللاعب الدولي بمانشستر يونايتد الإنكليزي قبل ثلاثة ايام من اقفال سوق الانتقالات الاثنين المقبل.

وأكد بلانيس خلال حفل تقديم الوافد الجديد الظهير الايمن الشاب الاميركي سيرجينيو ديست (19 عاما) من أجاكس امستردام الهولندي لمدة خمسة أعوام بصفقة بلغت 21 مليون يورو، لوسائل الإعلام “لا توجد اي مفاوضات مع مانشستر يونايتد. هو (ديمبيلي) لاعب نعتمد عليه”.

وتابع: “نأمل في أن نتمكن من الاستفادة من موهبته الكروية وأنا مقتنع من واقع انه سيخوض عاما جيدا معنا”.

وبخلاف حال ديمبيلي، شرّع بلانيس باب الرحيل أمام الفرنسيين الآخرين المدافعين صامويل أومتيتي وجان – كلير توديبو.

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وعن أومتيتي، الذي امضى معظم وقته في العيادة في الفترة الأخيرة، قال: “بالنسبة لأومتيتي نتمنى له الافضل. هو لاعب كبير، ولكنه حاليا يمر بفترة صعبة. وهذه هي السمة المميزة للاصابات في عالم كرة قدم”.

وأردف: “تتبقى أربعة ايام من +مركاتو+ (فترة الانتقالات)، إنها +مركاتو+ غير معتادة. ممكن أن يحدث الكثير”.

وتطرق إلى جان – كلير قائلاً: “لديه العديد من العروض. يريد أن يحصل على المزيد من الوقت للعب والنضج في فريق آخر، وعلينا أن نحترم ذلك”.

وأجرى النادي الكاتالوني مع بداية الموسم الجديد العديد من التغييرات الجذرية على تشكيلته بعد خسارته المذلة في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن الالماني 2-8 في طريق الاخير لاحراز اللقب، وتنازله عن لقبه في “لا ليغا” لغريمه ريال مدريد.

وبعدما كاد أن يخسر نجمه وقائده الارجنتيني ليونيل ميسي الذي أبدى رغبته بالرحيل قبل أن يتراجع عن قراره مرغما، قرر المدرب الجديد لبرشلونة الهولندي رونالد كومان الذي حل بدلا من كيكي سيتيين المقال من مهامه، الاستغناء عن خدمات صديقيه المقربين المهاجم الاوروغواياني لويس سواريز الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد والتشيلي أرتورو فيدال (إنتر ميلان الإيطالي)، فيما عاد الكرواتي إيفان راكيتيش إلى فريقه السابق إشبيلية.