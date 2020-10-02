فيديو| "زغروطة" إلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها

رنا صلاح الدين - يقام حاليا حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين على المونتيرة منة جاب الله بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وظهرت الفنانة إلهام شاهين بالفيديو، وهى تطلق "زغروطة" احتفالا بكتب كتاب شقيقها على المونتيرة منة جاب الله، في حضور المأذون وأسرة العروسين. وكان أمير شاهين قد تعرف على منة جاب الله شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي، لقربه من الأخير في تعاونهما بمسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي أنتجه" عبد العاطي" السنوات الماضية، وتعمل منة كمونتيرة في العديد من الأعمال الفنية.

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