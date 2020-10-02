علي ربيع وغادة عادل يحتفلان بإطلاق فيلمهما "الخطة العايمة" الاثنين المُقبل

رنا صلاح الدين - تستقبل دور العرض السينمائي خلال الساعات القليلة المُقبلة، فيلم "الخطة العايمة"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وعلم "الخليج 365" من مصدر داخل الفيلم، أن فريق العمل من المقرر أن يحتفل به بعرض خاص يُقام في سينما بأحد المولات الشهيرة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

"الخطة العايمة" كان يحمل اسم "الخطة العامية"، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، ومن إنتاج شهد رمزي.

علي ربيع شارك في رمضان الماضي 2020، بمسلسل "عمر ودياب" مع الفنان مصطفى خاطر، ويقدم حاليًا مسرحية "صباحية مباركة" مع الفنان محمد أسامة (أوس أوس) إخراج أشرف عبدالباقي.