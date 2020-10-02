خاص الخليج 365| رامز جلال في أمريكا لهذا السبب

رنا صلاح الدين - انتهى الفنان رامز جلال مؤخرا من تصوير أحداث فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، وهو العمل الذي يشاركه في بطولته كلا من الفنانين، غادةعادل وخالد الصاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويجسد فيه رامز شخصية صحفي بيعاني من مشاكل نفسية بسببنحافته، ومن ثم يتورط في جريمة قتل.

وعلم موقع "الخليج 365" إن رامز جلال يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب رغبته في رؤية نجله ياسر الذي يتواجد هناكبرفقة والدته.

وكان فيلم "أحمد نوتردام" يحمل اسم "هيكل عظمي"، ولكنه تم تغييره بعد ذلك لهذا الأسم.

يذكر إن أخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلم "سبع البرمبة"، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وشارك في بطولته كلا منالفنانين جميلة عوض، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، كما ظهر في أحداثه عدد من الفنانين كضيوف شرف وهنا، أحمد السقا وأمير كرارةوياسر جلال.