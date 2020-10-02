أشرف عبدالباقي يعود مجددا بمسرحية "اللوكندة" على مسرح نجيب الريحاني الخميس المقبل

رنا صلاح الدين - يعود النجم أشرف عبدالباقي مجددا للعمل المسرحي خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال تقديم مسرحية "اللوكندة" والذي سيشارك في بطولتها بجانبه كلا من حمدي المرغني و ويزو و دياب.
سيقدم عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب، والتي ستكون عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض سيشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.
سيتم عرض المسرحية بداية من الخميس المقبل على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.
مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي، وإنتاج شركتي وورك شوب و سينرجي.
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