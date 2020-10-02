الصور الأولى من عقد قران أمير شاهين على منة جاب الله

رنا صلاح الدين - نشرت الإعلامية بوسي شلبي، منذ قليل أول صور من عقد قران الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، على منة جاب الله.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عقد القران ومن بينهم النجمة منة شلبي، النجم هاني سلامة، الفنانة هالة صدقي، الفنان محمد الشرنوبي.

زفاف أمير شاهين

واحتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته بحضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والنجمة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

زفاف أمير شاهين