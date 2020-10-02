أميتاب باتشان يعلن تبرعه بأعضاء جسده عقب وفاته

رنا صلاح الدين - أعلن النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان، في الساعات الأخيرة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" اعتزامه تبرعه بأعضاء جسده بعد وفاته.

وكان أميتاب باتشان قد أعلن في الفترة الماضية، شفائه من فيروس كورونا، وعودته من جديد لاستئناف نشاطه الفني.

ونشر باتشان صورة له عبر "تويتر" والتي يظهر فيها مرتديا "الشريطة الخضراء" التي تشير لذلك.

وكتب أميتاب باتشان: "أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته".

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وأضاف النجم صاحب الـ (77 عاماً)، في تغريدة أخرى، أنه أقدم على تلك الخطوة "وفاء للأجداد وفي ذكرى الذين عاشوا في الزمان ليمنحوا هذا اليوم ومن أجل تكريمهم، وستكون بركاتهم معنا للأبد".

الجدير بالذكر، أن أميتاب باتشان قد بدأ تصوير الموسم الجديد من النسخة الهندية من برنامج المسابقات "من سيربح المليون" بالنسخة الهندية.

أميتاب باتشان