شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من حفل زفاف أمير شاهين ومنة جاب الله (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أمير شاهين بحفل زفافه اليوم على منة جاب الله، بعد مرور حوالى ثلاثة أسابيع على حفل الخطوبة الذى أعلن عنه فى الساحل الشمالى وسط عدد من أصدقائه وعائلته. وظهرت النجمة إلهام شاهين في مقطع الفيديو الذي بثته بوسى شلبى عبر حسابها بموقع إنستجرام من حفل الزفاف، حيث جلست بجوار شقيقها أمير شاهين فى مراسم كتب الكتاب، وسط عدد كبير من النجوم والفنانين.

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وكان أمير شاهين احتفل بخطوبته يوم 11 سبتمبر الماضي، فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.













وتعمل منة جاب الله، خطيبة أمير شاهين، مونتيرة وآخر أعمالها كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، كما كانت مساعدة مونتير لفيلم "حرام الجسد" للفنانة ناهد السباعى، وتخرجت منة من المعهد العالى للسينما.