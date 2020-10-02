رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة مها نصار عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بالمايوه. مها شاركت متابعيها وجمهورها بالصورة، وظهرت فيها مرتدية نظارة شمسية وتنظر تجاه الشمس، واكتفت بالتعليق بكلمة "الصيف"، مع رمز الكف وزهرة عباد الشمس. جدير بالذكر أن مها شاركت في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسلين: "الفتوة" وظهرت خلاله بدور شقيقة الفنان ياسر جلال (أحمد الجبالي)، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، و"الاختيار" وقدمت فيه شخصية شقيقة (هشام عشماوي- أحمد العوضي)، العمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر آخر أيام الصيفية.. مها نصار تنشر صورة بـ"المايوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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