الفنان المصري فايق عزب يدخل العناية المركزة

تعرَّض الفنان المصري فايق عزب لوعكة صحيّة استدعت نقله إلى غرفة العناية الفائقة داخل أحد مستشفيات محافظة الجيزة شمالي البلاد.

وكشفت نادية عزب زوجة الفنان فايق عزب أنّها فوجئت بزوجها ملقى على الأرض بين درفتي باب الشارع ورأسه معلق بينهما ما أثّر بدوره على فقرات الظهر.

وأشارت إلى أنّ عزب (77 عاماً) أجرى أشعة مقطعية أظهرت وجود ضغط على النخاع الشوكي أدى إلى توقف حركة اليدين والقدمين، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "اليوم السابع".

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ومن المقرر أن يجري الفنان فايق عزب أشعة رنين مغناطيسي، يحدد وفق نتيجتها الطبيب إذا كانت الحالة تستدعي إجراء عملية جراحية أم الخضوع للعلاج فقط.

ولد فايق عزب بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وكان رئيساً لفرقة التمثيل في مدرسته، قبل أن ينتقل إلى القاهرة لاستكمال رحلته الدراسية.

التحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس "أفضل ممثل" بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وكان آخر أعماله مسلسل "الضاهر" مع الفنان محمد فؤاد.