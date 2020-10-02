البيت الأبيض: ترامب سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وسيشارك فيها، رغم إعلان إصابته هو وزوجته ميلانيا بكورونا.



وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأضافت أن "الرئيس يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

وفي سياق متصل، أعلن مدير حملة الرئيس ترامب الانتخابية أنّ "نشاطاته ستنظم عبر الشبكات الافتراضية أو تؤجل، وذلك بعد إصابته بكورونا.

وقال بيل ستيبيين، في بيان، إن "كل نشاطات الحملة التي أعلِن عنها سابقاً وكان من المتوقع أن يشارك فيها الرئيس، في سبيلها إلى أن تتم افتراضياً أو تأجيلها مؤقتاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نشاطات تضم زوجته ميلانيا".